Пользовательские скрипты делают путешествие по Интернету более комфортным. Будучи установленными, скрипты улучшают определенные сайты, меняя их внешний вид, добавляя новые функции или скрывая нежелательные вещи. Любой человек может опубликовать написанные им скрипты на Greasy Fork. Опубликованные скрипты может установить любой желающий, бесплатно и быстро.

Для использования скриптов необходимо сначала установить менеджер скриптов. Для браузеров доступны следующие менеджеры скриптов.

Шаг 2: установить скрипт

Кнопка установки скрипта

Просмотрите этот сайт, чтобы найти скрипт, который вы хотите опробовать. Вот пример наиболее популярных скриптов:

Image Max URL - Находит увеличенные или оригинальные версии изображений для более чем 7500 веб-сайтов

HTML5 видео плеер улучшенный скрипт - HTML5 улучшенный сценарий воспроизведения видео, поддерживает все веб-сайты воспроизведения видео H5, полноразмерное управление с помощью сочетания клавиш, поддерживает: двухскоростное воспроизведение / ускоренное воспроизведение, скриншоты видео, картинка в картинке, полностраничную веб-страницу, яркость, насыщенность, контрастность, улучшение пользовательской конфигурации И другие функции.

Instagram скачать фото и видео - Скачать фото или видео одним нажатием кнопки.

MooMoo.io | Для Медленных/Слабых ноутбуков и ПК | - О дадова!Я короч сделал скрипт который тебе поднимет FPS и опустит Ping на твоём втором пентиуме.Так что давай братан устанавливай время от жизни не зря же терял?)!ВНИМАНИЕ!Скрипт лучше работает если вы используете читы т.к. чит может использовать много ресурсов пк(если у вас слабый пк)

Twitter Скачать видео - Нажмите кнопку, чтобы перейти на страницу загрузки видео.

После того, как вы нашли нужный вам скрипт, нажмите зеленую кнопку установки на странице скрипта, и ваш менеджер скриптов попросит вас подтвердить установку.